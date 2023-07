Eurovita news, cento risparmiatori riminesi in pressing per i dettagli del salvataggio Si attende incontro con il commissario straordinario. La notizia dell'intervento di una cordata delle principali compagnie assicuratrici e istituti bancari è una buona notizia per Federconsumatori, anche se “l'annunciato prolungamento del blocco dei riscatti è stato esteso fino al 31 ottobre"