L’azienda brinda con 27 litri di champagne. Per Natale un maxi regalo da 65mila euro

Riccione, 17 dicembre 2023 – Una cena aziendale luxury nel cuore di Riccione. Ventisette litri di champagne di altissima qualità per un brindisi in grande stile in vista delle festività: questo il regalo di Natale scelto da un’azienda per omaggiare il proprio staff e ringraziarlo del lavoro svolto nel corso dell’anno. Il ristorante-bar che ha ospitato la lussuosa cena è il Victor Lounge di viale Ceccarini.

Un evento da mille e una notte durante il quale sono state ‘sciabolate’ due bottiglie uniche nel loro genere ed introvabili che rappresentano una specie di Santo Graal per tutti gli amanti del beverage: un Mathusalem Dom Pérignon Brut del 2020 e un Mathusalem Dom Pérignon rosè del 2022, insieme ad altre bottiglie assortite, di quelle che fanno la felicità dei veri intenditori. I festeggiamenti, tra musica, auguri e coppe piene di bollicine, sono proseguiti fino a tarda notte.

Il conto finale? "Circa 65mila euro – sorride Luciano Colono, proprietario del locale –. Alla cena hanno preso parte una cinquantina di ospiti. E’ stata una bellissima serata e per noi è stato un vero privilegio poter ospitare una realtà così importante che ha deciso di condividere i traguardi ottenuti con il proprio staff dando vita ad un evento esclusivo. Il tutto impreziosito anche da champagne pregiatissimi, alcuni dei quali addirittura introvabili. Crediamo che la città abbia tanto da dare per il target del luxury. Per questo motivo in questi ultimi due anni abbiamo lanciato un format che sta riscuotendo grande successo e che ci piacerebbe esportare anche all’estero. Riccione può tornare ad essere una meta di turismo ad alto livello e di eccellenze anche attraverso locali che propongono format innovativi e al passo con i tempi" aggiunge Colono.