Saldi invernali? Fa troppo caldo: “Vanno posticipati"

Rimini, 4 gennaio 2024 – Da domani via ai saldi invernali. "I commercianti hanno l’obbligo di esporre il prezzo ordinario e lo sconto in percentuale. E devono disporre le merci offerte in vendita di fine stagione in maniera separate dalle altre. Il Comune vigilerà a tutela dei consumatori". L’avviso ai naviganti è dell’amministrazione, alla vigilia della corsa agli affari.

Corsa ai saldi, ma le temperature non invogliano a comprare abbigliamento pesante

“Quattro su 10 hanno programmato di comprare in saldo, con budget medio previsto di 267 euro – segnala il presidente della Confesercenti, Fabrizio Vagnini – Ma il cambiamento climatico complica la partita. Il clima mite tra ottobre e dicembre ha quasi dimezzato gli acquisti della collezione autunno inverno, in calo del 46% da sondaggio Ipsos per Confesercenti".

Secondo Vagnini "bisogna rivedere le norme sulle vendite di fine stagione: i saldi iniziano troppo presto, andrebbero posticipati. Se fossero lanciati nel giusto periodo sarebbero occasione di grande interesse economico, sia per gli operatori sia per i consumatori. Le imprese non hanno tempo adeguato per commercializzare le merci a prezzo pieno, e si vedono costrette a svendere a saldo per seguire l’onda dettata da grande distribuzione e commercio online".

Secondo il sondaggio il 40% ha già individuato cosa comprare, e prevede di farlo entro domenica 7 gennaio, con un budget medio di 267 euro a persona, mentre il 38% prevede di spendere meno di 150 euro. Il 58% comprerà scarpe, seguono maglioni e felpe. L’83% acquisterà nei negozi, il 51% farà shopping anche e soprattutto online.