Il cordoglio del Titano

Un minuto di silenzio sui campi del calcio italiano. Ma anche la Federcalcio di San Marino si unisce al cordoglio della Figc e del calcio italiano per la scomparsa di Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio italiana dal 2014 al 2018. Fu proprio nelle vesti di presidente federale che, nel settembre 2014, partecipò alla cerimonia di inaugurazione del San Marino Stadium dopo i lavori di rifacimento cui l’impianto era stato sottoposto, compresa la costruzione della torretta multiservizi. "Tavecchio è stato un innovatore del calcio italiano, come ha ricordato la stessa Figc in una nota attraverso le parole del presidente Gravina – sottolineano dalla Fsgc – ed un amico del calcio sammarinese, con il quale ha sempre intrattenuto rapporti stretti e proficui. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno oggi in modo particolare alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno avuto nel cuore".