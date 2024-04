Incontriamoci tra Amici, tutto pronto per la decima edizione del torneo: “Occhiobello diventa capitale del calcio giovanile”

Occhiobello, 15 aprile 2024 – Una quattro giorni di calcio giovanile di livello nazionale. Nella mattinata di sabato 13 aprile, presentato nella sala consiliare del Comune di Occhiobello, la decima edizione del torneo “Incontriamoci tra Amici”, presente lo staff dirigenziale della società La Vittoriosa, presieduta da Paolo Pezzini e il sindaco di Occhiobello, Sondra Coizzi. Una manifestazione che si terrà in due momenti, il 25 e 28 aprile, poi il 1° e 11 maggio.

I numeri del torneo

Al torneo "Incontriamoci tra Amici” parteciperanno 63 squadre in rappresentanza di 27 società venete ed emiliane dilettantistiche e professionistiche, tra cui Spal, Bologna, Cittadella, Reggiana, Virtus Verona, Legnago. Le partite si terranno nello stadio comunale Sgualdo di Occhiobello, dove, in questi giorni, è in corso la risemina del terreno di giorno. Il programma si aprirà giovedì 25 aprile con i piccoli amici ed i primi calci. Seguiranno domenica 28 aprile gli esordienti e le under 15 femminili. Mercoledì 1° maggio spazio ai pulcini misti. Chiusura sabato 11 con gli esordienti misti.

Il presidente Pezzini: “Occhiobello capitale del calcio giovanile”

Alla presentazione erano presenti anche delegazioni dei giovani calciatori del settore giovanile de La Vittoriosa, per promuovere il torneo. Il presidente Paolo Pezzini ha ribadito come: “In queste quattro giornate Occhiobello sarà la capitale del calcio giovanile italiano. Una rassegna che è cresciuta esponenzialmente in questi anni grazie all’impegno del nostro ampio staff, dei volontari e degli sponsor che ci supportano in tanti progetti. Ormai iniziamo a lavorarci da settembre per renderla sempre migliore, più interessante, attesa. Sarà una grande festa di sport, di amicizia, di aggregazione, di socializzazione, di condivisione di esperienze, aneddoti, nozioni. Saranno giornate formative, spensierate, allegre priva di competizione e di classifiche finali. Una coppa -precisa Paolo Pezzini – sarà data ad ogni formazione partecipante. Riteniamo, però, giusto dare un riconoscimento al miglior giocatore e portiere per impegno, fair play, entusiasmo”.

Il sindaco Coizzi: “É diventata una tradizione locale”

Nelle parole del sindaco Sondra Coizzi la riconoscenza per questa decima edizione del torneo di calcio giovanile: “Un appuntamento che dà lustro, prestigio al paese e con pieno merito è diventata una tradizione locale. Consente ai nostri giovani di trascorrere ore in armonia, serenità, confrontandosi lealmente sportivamente, ma anche dialetticamente sul calcio e su altri temi. Un plauso a La Vittoriosa che ha raggiunto un livello altissimo, è una grande realtà del Polesine, ci regala soddisfazioni sportive e sociali”.