Addio a Carlo Merighi, una vita tra musica e solidarietà

Occhiobello (Rovigo), 31 maggio 2023 – In paese incredulità e dolore per la scomparsa di Carlo Merighi, 61 anni, che si è spento lunedì sera dopo alcuni di anni in cui ha combattuto contro un male incurabile. Una persona molto conosciuta anche nel ferrarese, era cantante della Big Solidal Band, amava andare a cavallo con il suo cappello da cowboy che lo contraddistingueva.

A Santa Maria Maddalena lo ricordano nella sua ultima esibizione canora, qualche settimana prima della sua morte, con la band del figlio. Carlo lascia la moglie Loretta Barabani, i figli Alessio e Diego e i suoi tre fratelli.

La notorietà arriva con la sua collaborazione con la Big Solidal Band iniziata nel 2009, con un repertorio solo blues che richiamava il noto successo cinematografico dei ‘Blues Brothers’.

L’impegno musicale, però, aveva da sempre un fine nobile come quello della solidarietà, infatti, molte i concerti a sostegno per associazioni di volontariato soprattutto nel territorio ferrarese. Tantissimi messaggi di cordoglio da parte degli amici e conoscenti, tra questi un ‘Ciao Carlo’ con una foto di spalle e Carlo Merighi in sella ad un cavallo.