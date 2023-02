Adria, protesta di Mediterranea Saving Humans alla consegna ufficiale della motovedetta ai libici

Adria, 06 febbraio 2023 – Presidio di protesta, nel primo pomeriggio di oggi, dell’associazione umanitaria Mediterranea Saving Humans, davanti alla sede dei Cantiere Navale Vittoria di Adria (Rovigo). In una giornata che ha visto la cerimonia ufficiale del Governo italiano per la consegna alle autorità libiche di una motovedetta classe 300 di nuova fabbricazione, nell'ambito del progetto europeo Sibmill. Presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro degli Esteri libica Najila El Mangoush, e il Commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato Olivér Várhelyi.

il presidio di protesta davanti a Cantiere Navale Vittoria

Il presidio degli attivisti di Mediterranea Saving Humans si è radunato verso le 15, tenendo tra le mani le fotografie delle torture libiche hanno avanzato oltrepassando anche le barriere della Polizia di Stato, lanciando uova verso il Cantiere Navale Vittoria.

Momenti di tensione

Momenti di tensione quando il corteo è stato respinto con gli scudi dagli agenti per impedire ai manifestanti di avvicinarsi al luogo della cerimonia. Una protesta, come comunicato da Mediterranea Saving Humans per contestare l’evento: “La nostra è una denuncia e sostenendo che non c'è nulla da celebrare. Si chiede perché fornire addestramento e mezzi alla cosiddetta guardia costiera libica significa essere complici dei respingimenti che avvengono nel mar Mediterraneo. Le motovedette non servono per salvare le persone migranti dall’annegamento. Servono per intercettarle e riconsegnarle nelle mani dei loro aguzzini. Dal 2017 i guardacoste libici hanno intercettato in mare e riportato forzatamente nei lager libici quasi 100.000 persone. La Libia non è un paese sicuro".