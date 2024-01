Rovigo, 25 dosi di anfetamina e attrezzi per i furti: denuncia e foglio di via per due cinesi

Rovigo, 11 gennaio 2024 – In auto avevano droga ed attrezzatura per potenziali furti nelle abitazioni. Un fatto che è stato scoperto da una pattuglia della polizia stradale di Rovigo, nel pomeriggio dell’8 gennaio durante un servizio di vigilanza stradale. Gli agenti hanno notato due cittadini cinesi che si aggiravano in un complesso industriale nel Comune di Villadose (Rovigo). A questo punto gli operatori nel corso di un controllo nella loro auto hanno ritrovato sui sedili posteriori e sul pavimento del veicolo diversi cacciaviti di grosse dimensioni, pinze e grimaldelli. Oltre a questi, occultati sotto al sedile anteriore, è stata rinvenuta una busta di colore trasparente con all’interno della sostanza costituita da cristalli trasparenti, contenuta in diversi involucri termosaldati.

La droga, il sequestro e la denuncia

La sostanza è stata sottoposta a narcotest con esito positivo e classificata come stupefacente del tipo anfetamina per un peso di 7,47 grammi, corrispondenti a 25 dosi. Il tutto è stato sequestrato e i due cittadini cinesi denunciati alla Procura della Repubblica di Rovigo a piede libero per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di grimaldelli e strumenti da scasso. Nei confronti dei due, inoltre, è stata emessa la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Rovigo.