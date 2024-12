Crisi Berco di Copparo: oltre 140 i lavoratori polesani a rischio licenziamento

Polesella, 13 dicembre 2024 - Nella crisi lavorativa della Berco, molti sono i polesani che potrebbero essere coinvolti. In occasione dell’incontro nella sala consigliare del Comune di Polesella il 29 ottobre scorso, su invito delle istituzioni partecipanti, nella figura del sindaco Emanuele Ferrarese, è stato dato mandato di organizzare la raccolta d’informazioni in merito alla quantità di residenti in Polesine dipendenti della nota azienda con sede a Copparo (FE).

Ferrarese: “Auspichiamo un rientro dei licenziamenti”

Nel merito di questa ricerca, il sindaco Emanuele Ferrarese spiega come: “Con la collaborazione di ogni singolo comune coinvolto, che ringrazio personalmente per l’impegno, siamo oggi in grado di poter dichiarare quanti polesani lavorano presso la sede Berco di Copparo: sono oltre 140 lavoratori. Un numero importante che conferma l’interessamento diretto del nostro territorio nelle recenti vicende”. Il comune col maggior numero è Polesella con 35 dipendenti, seguono Rovigo con 25 ed Occhiobello con 23. “Con questi numeri, pensando soprattutto alle famiglie, possiamo affermare che i problemi della società possano coinvolgere oltre 400 residenti polesani, persone e famiglie interessate direttamente dal futuro di un’azienda che chiaramente non sta vivendo un periodo di forma. Io personalmente – continua il sindaco Emanuele Ferrarese – sono in costante contatto con i rappresentanti sindacali, che ringrazio, i quali mi aggiornano sulla situazione che anche oggi purtroppo appare tutt’altro che rosea; rappresentanti, peraltro polesani, che stanno portando avanti una trattativa nell’interesse anche del nostro territorio”. “Il Polesine, pur non ospitando la sede della Berco, è territorio direttamente coinvolto nel futuro di quest’azienda – chiude il sindaco Ferrarese, auspicando che – L’allarme licenziamenti rientri e che la trattativa possa trovare un accordo per garantire un futuro a tutti gli interessati anche nell’interesse del nostro territorio polesano”.