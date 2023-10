Rovigo, controlli sulla sicurezza del lavoro: scoperto laboratorio tessile con 7 operatori irregolari e impianti fuori norma

Rovigo, 6 ottobre 2023 – Scoperti lavoratori in nero e irregolarità in un laboratorio tessile di Rovigo. Giovedì 5 ottobre è stata svolta un’operazione congiunta tra i carabinieri della compagnia di Adria e il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Rovigo che hanno effettuato accertamenti su alcune aziende del territorio.

Irregolarità nel laboratorio tessile

In un caso, all’interno di un laboratorio tessile, sono stati scoperti sette lavoratori non in regola. Nella stessa azienda, coadiuvati dai vigili del fuoco di Rovigo, sono state riscontrate anche diverse irregolarità per la non conformità degli impianti elettrici e di alimentazione del gas. Nel complesso, a carico del titolare, sono state formalizzate sanzioni amministrative per 35.000 euro ed è stata sospesa l’attività. Inoltre, nel corso del servizio sono stati trovati due cittadini extracomunitari non in regola con i documenti di soggiorno: i due sono stati denunciati.