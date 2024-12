Gli studenti al Parlamento Europeo. La visita dei ragazzi a Bruxelles

Alcuni studenti delle superiori hanno avuto la straordinaria occasione di fare un’immersione nei luoghi del diritto comunitario e nelle sale del governo europeo. Protagonisti di questo viaggio educativo e formativo sono stati gli alunni delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane di Arcidosso e dell’Istituto Tecnico Economico di Santa Fiora. Loro insieme agli insegnanti sono stati ospiti prima della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo e poi hanno potuto visitare la sede centrale del Parlamento Europeo. Il passaggio alla Corte di Giustizia Europea per i ragazzi è stato emozionante e al tempo stesso un ulteriore tassello del percorso di apprendimento in materia di diritto. Nell’ambito di un progetto di Diritto, materia curricolare e quinquennale per entrambi gli indirizzi del "Polo Amiata Ovest", gli alunni, con l’aiuto dei loro insegnanti e di una giudice referendaria della Corte, con la quale sono stati in stretto contatto nelle settimane precedenti la partenza, hanno analizzato la tematica della violazione dei diritti umani in relazione ad una legge a tutela dei minori e contro la pedofilia. Così hanno assistito con entusiasmo e un pizzico di emozione all’ udienza davanti alla Corte riunita in seduta plenaria, udienza che hanno potuto seguire, poiché il funzionamento di detto organismo e delle altre istituzioni europee è stato oggetto di studio nei primi mesi dell’anno scolastico. "Dopo la seduta – spiega la dirigenza scolastica - i ragazzi hanno discusso del caso con un altro giudice referendario, mostrando molto interesse per l’argomento e per le procedure comunitarie". Da Lussemburgo, poi, il gruppo si è spostato a Strasburgo, dove i ragazzi hanno anche visitato la sede centrale del Parlamento Europeo, per il quale alcuni di loro hanno votato la scorsa primavera, e la sede di una ong della stessa città, la Croce Rossa. Quest’ultima visita, legata al "Progetto del dono", realizzato dalla classe V del Liceo delle Scienze Umane, ha permesso di mettere a confronto il modus operandi della Croce Rossa francese e di quella italiana. Non sono naturalmente mancate le visite al patrimonio artistico culturale della città dell’Alsazia e di quella lussemburghese. "L’esperienza – concludono dalla dirigenza - è stata una vera opportunità per avvicinare i ragazzi alle Istituzioni, per fare lezione di diritto internazionale in un contesto accattivante e reale, nonché per far acquisire ai ragazzi la consapevolezza di essere cittadini europei. In ultimo, ma non certo per importanza, questo viaggio nelle Istituzioni è servito a rafforzare la competenza linguistica".

Nicola Ciuffoletti