Rovigo, ladri di biciclette sfondano negozio. Paura a Badia Polesine

Badia Polesine, 29 giugno 2023 – Un forte boato e paura nel centro. Nel corso della notte, verso le 4.30, le autovetture di servizio della compagnia carabinieri di Rovigo sono intervenute per un allarme scattato dopo furto in un negozio di vendita bici a Badia Polesine in via Roma. Nella ricostruzione dei fatti ignoti dopo aver forzato la vetrina con un furgone, precedentemente rubato nella vicina provincia padovana, hanno provveduto a rubare alcune biciclette esposte nel locale e si sono poi dileguati facendo perdere le proprie tracce. I danni materiali sono ingenti al negozio. I necessari rilievi e accertamenti sono ancora in corso da parte dei carabinieri della stazione di Badia Polesine e della compagnia di Rovigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il negozio di biciclette con le vetrate completamente sfondate e per il fumo dell’antifurto scattato dopo il furto all’interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita. Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco di Castelmassa. Nessun danno strutturale al palazzo soprastante. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 7.45 di stamattina.

Solo un mese fa era stata sgominata a Padova una banda che compiva furti di bici di alta gamma: colpi in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.