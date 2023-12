Mamma-stalker in carcere: perseguitava da mesi il marito e i figli

Castelmassa (Rovigo), 25 dicembre 2023 – Arrestata e portata in carcere la mamma-stalker, una donna di 48 anni di Castelmassa che ha violato il divieto di avvicinamento al marito e ai figli disposto contro di lei dai magistrati per i ripetuti comportamenti persecutori verso i familiari. Su delega della procura di Rovigo, i carabinieri di Castelmassa hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti della 48enne a cui, nei mesi scorsi, era stato applicato anche il braccialetto elettronico che però le è stato tolto all’inizio di dicembre.

Il divieto di avvicinamento al marito e ai figli

Lo scorso 18 maggio, la donna era stata sottoposta su richiesta della procura al divieto di avvicinamento e al divieto assoluto di comunicazione con il marito e i figli. Misure restrittive a cui si è aggiunta anche l’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo degli spostamenti dopo che i familiari hanno continuato a segnalare i comportamenti persecutori della 48enne. Ma la mamma-stalker non ha smesso i suoi comportamenti ossessivi verso il marito e i figli, presentandosi reiteratamente alla casa coniugale, introducendosi nel giardino, suonando ripetutamente il campanello, chiamando insistentemente il marito che non le rispondeva, e avvicinandolo, fino a salire a bordo della sua automobile. Le ulteriori violazioni alle misure imposte hanno portato la procura a richiedere al Tribunale un’istanza di aggravamento delle restrizioni verso la donna ed è stata ottenuta l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La 48enne è stata arrestata e portata dai carabinieri nella casa circondariale di Verona Montorio.