Porto Tolle, uomo nelle acque del Delta: salvato dai poliziotti

Porto Tolle, 11 maggio 2023 – Uno scampato pericolo per Antonio, 85enne di Porto Tolle, che nei giorni scorsi era uscito a bordo del suo natante sul fiume Po di Tolle per una gita, complice la bella giornata. Sfortunatamente, però, i motori della sua imbarcazione sono andati in avaria, perdendo di conseguenza il controllo del mezzo nautico. In quel momento, due ispettori di Polizia della Squadra Acque Interne del Commissariato di Porto Tolle durante il servizio di controllo nel Delta del Po, si sono accorti dell’anziano signore che, alla vista della pattuglia, ha iniziato ad agitare le braccia per attirare l’attenzione.

Raggiunto prontamente il natante, che nel frattempo a causa della corrente marina si stava dirigendo verso il mare aperto, veniva assicurato per mezzo di cime alla motovedetta di servizio. Queste, non senza difficoltà, è riuscito a raggiungere il porto di Barricata dove è stato ormeggiato in sicurezza. Un sospiro di sollievo dunque per Antonio che, prima di tornare a casa sano e salvo, ha voluto scattare una fotografia con i suoi eroi.