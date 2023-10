Terremoto a Rovigo, Zaia: “La Protezione civile sta contattando i Comuni colpiti”

Rovigo, 25 ottobre 2023 – Si è attivata la Protezione civile del Veneto subito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro in Polesine, a Ceneselli nella zona di Rovigo, che è stata avvertita in molte località del Nord Est ed Emilia Romagna oggi alle 15.45.

"La Protezione civile del Veneto sta contattando i Comuni per una prima ricognizione di eventuali danni". Lo ha scritto in un post sul suo profilo Facebook il presidente della regione Luca Zaia pochi minuti dopo la scossa che è stata percepita in 210 Comuni delle province di Rovigo, Padova, Verona e Vicenza ed in particolare nei 30 territori comunali più vicini all’epicentro.

Zaia: “Ricognizione della Protezione civile”

“Le strutture della nostra Protezione Civile stanno effettuando una ricognizione per verificare le eventuali conseguenze della scossa di terremoto registrata poco fa nel rodigino. Dalle prime informazioni raccolte la magnitudo dovrebbe attestarsi attorno ai 4.2 gradi, un valore che è inferiore ma prossimo alla soglia del danno. Al momento non abbiamo registrato particolari segnalazioni, ma la verifica della situazione in tutti i territori interessati dal fenomeno sismico è ancora in corso. Ringrazio per questo tutti coloro che stanno lavorando alla verifica”. Lo rende noto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia con una nota diffusa alle 17.

I vigili del fuoco di Rovigo

La sala operativa dei vigili del fuoco di Rovigo segnala di non aver ricevuto alcuna richiesta di soccorso, in seguito alla scossa di terremoto segnalata nel primo pomeriggio di oggi. Al momento risulta qualche telefonata di persone che hanno comunicato di aver sentito la scossa. La sala operativa è presieduta dal comandante dei vigili del fuoco di Rovigo Claudio Fortucci, che al momento esclude criticità.