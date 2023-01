Tre arrestati tra maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga

I carabinieri durante i controlli sul territorio

Rovigo, 31 gennaio 2023 – Tre persone sono state arrestate e rinchiuse nella casa circondariale di Rovigo nell’ambito di un’attivà congiunta dei carabinieri che ha portato a formalizzare gli arresti. A Badia Polesine (Rovigo) due gli ordini di carcerazione. Il primo emesso dall’autorità giudiziaria di Rovigo, a carico di un 36enne del luogo, condannato a scontare due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Un secondo, emesso dall’autorità giudiziaria di Busto Arsizio (Varese), a carico di una 41enne della provincia di Varese domiciliata a Badia Polesine. La donna è stata condannata a scontare un cumulo di pena di sei anni e sette mesi di reclusione per ‘reati contro il patrimonio’ ed in ‘materia di sostanze stupefacenti’. Il terzo arrestato è avvenuto a Lendinara (Rovigo), dove è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta per reati in materia di stupefacenti a carico di un 37enne del luogo, responsabile anche di una serie di violazioni tra cui il divieto di dimora nella provincia di Rovigo.



Evade dai domiciliari: denunciato



Le cinque denunce in stato di libertà sono state effettuate nei confronti di un 50enne denunciato per guida in stato di ebbrezza, un 20enne denunciato per evasione dagli arresti domiciliari, un 40enne ed un 26enne denunciati in concorso per invasione di edifici e soggiorno irregolare nel territorio nazionale ed infine un 29enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A completare il quadro dei controlli anche dieci segnalazioni, fatte alla Prefettura di Rovigo. Queste a carico di assuntori di sostanze stupefacenti nei confronti di giovani in età compresa tra i 17 ed i 30 anni, trovati in possesso di droga del tipo hashish e marijuana. Una trentina sono i grammi di sostanze rinvenute e sottoposte a sequestro amministrativo.

Controlli di locali e automobilisti



Nel corso di questa attività congiunta, per la quale sono state impegnate tredici pattuglie dei carabinieri delle Compagnie di Rovigo, Adria e Castelmassa, oltre a formalizzare i tre provvedimenti detentivi e le cinque denunce in stato di libertà, si sono aggiunti 8 controlli agli esercizi pubblici, 22 verifiche a persone sottoposte ad obblighi-restrizioni alla libertà personale. Nei posti di controllo, inoltre, verificati oltre 80 veicoli ed identificati circa 150 persone, con tredici sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed altro.