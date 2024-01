Tre evasioni in pochi giorni: la rocambolesca fuga di un 50enne dal Veneto verso Civitavecchia

Rovigo, 9 gennaio 2023 – Tre evasioni in pochi giorni per ritornare a Roma. È stata una lunga e faticosa fuga verso l’agognata libertà quella di un 50enne romano, che per tre giorni di seguito ha cercato di festeggiare il Natale a Civitavecchia. A incastrarlo è stato il treno: per l'ennesima volta, infatti, gli investigatori hanno scoperto che l'uomo si trovava su un convoglio diretto verso la Capitale. Precisamente, a Civitavecchia.

Protagonista di questa incredibile vicenda è un uomo di 50 anni, detenuto in una struttura sanitaria dell’Alto Polesine, nella provincia veneta di Rovigo. Forse voleva passare il Natale con qualcuno che amava – la famiglia o una compagna – fatto sta che l’uomo ha cercato per tre volte di fuggire dal Veneto per festeggiare il Natale a Civitavecchia. Oggi è stato portato in carcere.

Tre evasioni in pochi giorni per festeggiare il Natale e Civitavecchia

Tre evasioni: come ha fatto

Poco prima di Natale, l’uomo era stato trasferito in un ospedale rodigino di Ficarolo dopo che il gip di Civitavecchia aveva emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dai domiciliari al nosocomio. Nonostante fosse piantonato dai carabinieri, il 23 dicembre il 50enne è riuscito a forzate le porte antipanico dell’ospedale ed è scappato, dileguandosi per le vie del paese. Ma poco dopo è stato rintracciato dai militari che lo hanno riportato al centro di cura.

Il tentativo della Vigilia

La fuga del 50enne si è però ripetuta la Vigilia di Natale. Stesso ‘modus operandi’, l’evasione avvenuta la notte del 24 dicembre. Anche in questa occasione, i carabinieri lo hanno rintracciato poche ore dopo e su, indicazione della magistratura rodigina, è stato trasferito da Ficarolo all'ospedale di Rovigo, nel reparto del Servizio psichiatrico.

L’ultima fuga a Natale

Tuttavia, la permanenza del 50enne nel reparto di psichiatria non è durata a lungo. Il ricovero è durato pochissime ore, solo fino al pomeriggio del giorno di Natale. Approfittando dei festeggiamenti e probabilmente dell’andirivieni in reparto dei parenti dei pazienti dell’ospedale, il 50enne ha nuovamente sfondato la porta di sicurezza, scappando. E, per l'ennesima volta, gli investigatori hanno scoperto che l'uomo si trovava su un treno diretto a Civitavecchia.

La sua terza fuga, in altrettanti giorni, è terminata alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze, dove è stato individuato e fermato dalla polizia ferroviaria. E, per la terza volta, l’uomo è stato riportato al nosocomio polesano dagli agenti della Polfer.

Ora è in carcere

Alla fine, l'autorità giudiziaria ha deciso di inasprire ancora la pena: il 50enne è stato così portato in carcere, in un reparto speciale per i trattamenti sanitari. Raggiunto in ospedale, dove gli è stato notificato il provvedimento, oggi l'uomo è stato arrestato a trasferito nell’istituto penitenziario dove dovrà scontare la sua pena.