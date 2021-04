Rovigo, 1 aprile 2021 - Nel giorno di Pasqua saranno attivi i nuovi centri centri vaccinali di Occhiobello e Rosolina, che andranno a concludere la campagna di vaccinazione degli over 80. «Dobbiamo ringraziale le amministrazioni locali che hanno dato la loro disponibilità – precisato il direttore generale dell’Usl 5 Patrizia Simionato –. I nuovi centri hanno un’ottima potenzialità. Sono strutture capienti e dotate di parcheggi e proprio per questo abbiamo deciso di investire risorse su queste strutture». I centri del territorio diventano così 9, anche se l’Usl precisa che non saranno operativi tutti contemporaneamente ma in base alla disponibilità dei vaccini. «I nuovi punti saranno di supporto a quelli già esistenti, soprattutto sotto l’aspetto logistico» ha precisato il numero uno dell’Usl.

L’attività dei prossimi giorni sarà subordinata alla consegna delle dosi e l’obiettivo è usare tutto ciò che è a disposizione. «Abbiamo superato le 50mila dosi – prosegue il direttore generale – a oggi abbiamo vaccinato il 75,4% degli over 80 e il 55,5% delle categorie fragili. Una volta ultimata la categoria degli over 80, coloro che per valide ragioni o per problemi non fossero stati convocate potranno presentarsi liberamente ai centri vaccinali vicini e potranno vaccinarsi anche senza la convocazione. Per anziani e disabili non trasportabili ma convocati, invitiamo a rivolgersi al medico di medicina generale per attivare il distretto e la vaccinazione a domicilio». Da ieri è stato attivato il supporto della medicina di gruppo di Adria. Nei prossimi giorni verrà attivata anche quella di Taglio di Po. Da questa mattina sarà inoltre possibile prenotare in maniera autonoma la somministrazione della dose.

«Fino ad oggi abbiamo usato la convocazione a mezzo lettera in mancanza di uno strumento informatizzato – precisa il direttore generale –. Da domani si apre ufficialmente il portale per le prenotazioni. L’azienda Usl 5 ha ricevuto dalla Regione Veneto un elenco di persone per cui è prevista la vaccinazione. Il cittadino potrà accedere alla prenotazione, indicando semplicemente il codice fiscale. Potrà inoltre scegliere il centro vaccinale al lui più vicino, giorno e orario per la prenotazione. Nel caso in cui il codice fiscale non funzionasse ci si dovrà rivolgere al medico di base per la conferma della categoria di appartenenza». Anche il portale sarà condizionato dal numero di dosi. «Le date proposte saranno in base alla disponibilità delle forniture – precisa Simionato –. Ricordiamo che la prenotazione è subordinata alle categorie interessate, al momento persone fragili e disabili, over70 e gli accompagnatori over 65». In caso di disguidi o difficoltà tecniche sarà attivo il numero verde ð 800938880 e un servizio di help desk tramite la mail vaccini.covid@aulss5.veneto.it. «Siamo in linea con l’obiettivo di completare la vaccinazione degli over 80 entro la prima settimana di aprile, ma stiamo esaurendo le forniture in nostro possesso e proprio per questo motivo l’attività deve essere programmata di giorno in giorno» ha concluso.