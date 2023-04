Via libera a passo barca sul Po tra Rosolina e Porto Viro

Rovigo, 28 aprile 2023 – Via libera della Regione a passo barca sul Po tra Rosolina-Porto Viro. Si tratta di un importante progetto che andrà a riqualificare il collegamento e turismo tra i due territori basso polesani. I Comuni di Rosolina e Porto Viro, dal prossimo 13 maggio, saranno collegati da un servizio di passo barca (trasporto fluviale) tra le due sponde del Po di Levante. Lo prevede una delibera della giunta regionale, approvata su proposta della vicepresidente e assessore alle infrastrutture, Elisa De Berti. Un documento che dà il via libera a un protocollo d’intesa tra Provincia di Rovigo, Regione Veneto, Comuni di Porto Viro e Rosolina e Infrastrutture Venete Srl che regolerà la collaborazione istituzionale su un progetto che costituisce un nuovo elemento attrattivo per la mobilità slow nell’area. A tal fine la Regione Veneto ha anche stanziato 40 mila euro complessivi per il biennio 2023-2024, fissato come periodo della sperimentazione.

“La transazione verso forme di mobilità sostenibile – dice la vicepresidente Elisa De Berti– è al centro delle politiche regionali da tempo. Dopo lo straordinario successo del passo barca realizzato tra Bibione e Lignano – aggiunge De Berti– questo nuovo tassello si aggiunge a potenziare un servizio da diffondere il più possibile sul territorio regionale, nel quale la valorizzazione dell’ambiente e dei territori, il potenziamento della fruibilità dei percorsi ciclabili, il collegamento tra due sponde di grandi fiumi come il Po in questo caso e il Tagliamento in quello di Bibione, compongono un mix di grande attrattiva per il turista che, sempre di più, chiede e gradisce offerte di questo tipo”.