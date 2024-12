Zhermack riconferma il tradizionale impegno benefico di Natale: 4mila euro a Badia Polesine

Badia Polesine, 19 dicembre 2024 – Zhermack rinnova il supporto a favore del Fondo Solidale sostenuto dal Comune di Badia Polesine con l’obiettivo di aiutare le famiglie in maggiore difficoltà. L’attenzione verso le fasce più deboli rimane il focus dell’impegno benefico di Zhermack, in continuità con le precedenti annate come ormai dice la tradizione. Alla presenza dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Badia Polesine Valeria Targa, il general manager di Zhermack Paolo Ambrosini, riconferma la volontà di contribuire a favore del Fondo Solidale promosso dalla municipalità locale e che rivolge il proprio sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà economica che devono fronteggiare il pagamento parziale o integrale di: utenze, visite mediche, beni di prima necessità. Consegnato un'assegno di 4mila euro cifra raccolta e devoluta al Comune di Badia Polesine.

Ambrosini: “Una concreta riconoscenza verso il territorio”

Lo stesso Paolo Ambrosini ha evidenziato l’importanza di essere vicini al territorio e di saper agire con reattività quando si tratta di contribuire al benessere delle fasce sociali più deboli: “Il periodo natalizio ci spinge ogni anno a riflettere sulle conseguenze che il contesto macroeconomico mondiale ha provocato a tutti i livelli della società, altrettanto tangibili e riscontrabili anche nel nostro tessuto locale. Questo momento di diffusa difficoltà e incertezza accende e accresce ancor maggiormente il nostro senso di responsabilità. Natale 2024 riconferma la consapevolezza che non possiamo esimerci dall’esprimere la nostra riconoscenza verso il territorio che ci ospita e che ci accoglie. Da anni ormai in casa Zhermack abbiamo adottato il motto aziendalmente riconosciuto #standtogeZher, a riprova che il successo e il raggiungimento di un traguardo sono tali perché condivisi e portati a termine assieme”.