Elezioni Rovigo 2024, in pista Enrico Bellinello con il movimento “Ci Piace”: “Equidistante da destra e sinistra”

Rovigo, 2 aprile 2024 – Quarta candidatura per diventare sindaco della città di Rovigo in vista delle prossime elezioni amministrative. In questi giorni, quasi a sorpresa, ecco l’annuncio ufficiale di Enrico Bellinello che correrà da candidato sindaco con la propria lista civica “Rovigo Ci Piace!”.

Chi è Enrico Bellinello

Enrico Bellinello è una persona conosciuta in tutta la provincia e anche oltre l’Adige per la sua attività di gestore di locali e barman. Noto promotore di eventi a favore del mondo giovanile, e non solo, tra le sue passioni anche la politica per cui è già stato candidato presidente di provincia. Ha ricoperto negli anni incarichi come amministratore in enti di secondo grado a livello territoriale e nazionale. Nel 2021 ha creato il movimento “Ci Piace”.

Il programma elettorale

Nell’annunciare la propria candidatura a sindaco di Rovigo, Bellinello ha anticipato alcuni dei punti programmatici: la sicurezza stradale e la viabilità, la costituzione di un'agenzia a Rovigo per il Polesine a favore del comparto turistico. Inoltre, il progetto “Rovigo città outlet”, ovvero, dal giovedì alla domenica i parcheggi del centro gratuiti, seguiti da una pianificazione di eventi culturali e d’intrattenimento. Altro punto di “Rovigo Città Grande” è la proposta di aggregazione di tutti i comuni della destra Adige, da Badia ad Adria: Badia Porta d’ingresso economica del Polesine, fino ad Adria, città turistica, porta del Delta del Po, in mezzo Lendinara, Fratta, Lusia, Costa di Rovigo, Villadose con tutti gli altri centri che vogliono far rinascere il Polesine. "Rimango equidistante sia dal centrodestra sia dal centrosinistra – ha detto Bellinello - rimarcando una posizione che sfocia nel vero senso civico e che mette davvero al “Centro” il bene di tutti i cittadini rodigini".

In arrivo un quinto candidato sindaco

Sono quattro le candidature a Rovigo per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno ma ne è attesa almeno un’altra, la quinta finora. In ordine di ufficialità rispettivamente il primo a annunciare la candidatura 2024 è stato il sindaco uscente e dimissionario, Edoardo Gaffeo, sostenuto da “Civica per Rovigo” e “Forum dei cittadini” oltre al sostegno esterno del M5S. Poi è stato il turno di Federico Frigato con la sua lista civica “Rovigo si ama”. Nella mattinata di venerdì 29 marzo Valeria Cittadin è stata presentata come candidata a sindaco sostenuta dallo schieramento di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Coraggio Italia. Il quarto è ora Enrico Bellinello con la civica “Rovigo Ci Piace!”. Ma nello scenario politico amministrativo mancherebbe ancora il candidato espressione del Pd rodigino che, dopo aver sfiduciato Edoardo Gaffeo, si dovrebbe presentare con un proprio candidato.