Comunali 2023, Massimo Barbujani eletto sindaco di Adria

Adria, 29 maggio 2023 – Si tratta di un ‘ritorno’ alla carica di primo cittadino per Massimo Barbujani detto ‘Bobo’. I cittadini di Adria hanno scelto il nuovo sindaco con una nuova sessione di votazioni al ballottaggio. Il Comune di Adria (18.781 abitanti, 16.796 elettori) al termine dello spoglio delle 25 sezioni elettorali scrutinate ha registrato un’affluenza al 51,89% (8.716 votanti) mentre al primo turno fu di 58,59%, quindi a distanza di due settimane si è registrato un calo.

Nel dettaglio dei numeri, la lista che ha ricevuto più consenso dai cittadini è stata quella del candidato sindaco Massimo Barbujani detto ‘Bobo’ (sostenuto da Lega, Forza Italia, Bobo Sindaco, Il Cantiere) con 4.589 voti (54,11%), mentre Omar Barbierato, sindaco uscente (Adria Civica, Impegno per il bene Comune, SiAmo Adria e Insieme con i Paesi) si è fermato a 3.892 voti (45,89%).

Barbujani: “É stata dura”

Massimo Barbujani detto ‘Bobo’, 64 anni, commerciante, è stato già sindaco prima dell’amministrazione Barbierato, dal 2009 al 2018. Tra le cariche pubbliche ha ricoperto quella di presidente conferenza dei sindaci Ulss19 dal 2014 al 2018.

Al termine dello spoglio festeggiamenti per il nuovo sindaco insieme al proprio comitato elettorale, amici ed esponenti politici. Barbujani, emozionato ma felice del risultato ha dichiarato: “É stata dura, ha pagato stare sempre in mezzo alla gente per raccogliere le loro istanze. Un ringraziamento particolare alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina e a tutti coloro che hanno lavorato in questi quasi 50 giorni di campagna. Il mio impegno è quello di lavorare per costruire qualcosa insieme per Adria”.

Il sindaco uscente Omar Barbierato, quindi, esce sconfitto: “Sarà un’opposizione costruttiva la nostra, abbiamo lasciato un’eredità importantissima con impegni già presi, concreti e progetti; quindi, il nostro compito sarà quello di verificare che tutto venga portato avanti per il nostro territorio”.