I non confermati. Che fine hanno fatto

C’è chi ha lasciato un segno indelebile sulla stagione, chi ha fatto solo qualche apparizione e chi si è dovuto arrendere agli infortuni. Sono 14 in tutti i biancorossi della cavalcata in C non confermati dal Carpi. Probabilmente un posto nel gruppo lo avrebbero potuto avere Marco Maini e Tommaso Tentoni: il difensore bolognese, dopo aver perso tutto il campionato scorso per l’infortunio alla 3^ giornata col Fanfulla si è di nuovo rotto il crociato nella gara della Poule scudetto di Campobasso e sta lavorando per tornare nel 2025. E’ fermo invece da marzo, dopo il crack al ginocchio col Ravenna, Tentoni che punta al rientro prima della fine dell’anno. Come loro è ai box Aimen Bouhali, protagonista per 3 stagioni a Carpi (56 gettoni) vittima di un infortunio al ginocchio a luglio nel Torneo della Montagna. Senza squadra al momento sono anche Roberto Beretta, Lorenzo Viti rientrato ad Arezzo ma fuori dal progetto amaranto e Filippo Sabattini. Gli altri si sono invece tutti accasati. Sarà avversario dei biancorossi in C Filippo Frison con la Lucchese, in D l’ultimo arrivato è Max Rossi a Forlì, come lui Gianluca Zucchini e Augustine Ofoasi al Corticella, Samuele Gerbino al Nova Romentin, Hamza Larhrib a Pistoia e Davide Arrondini a Mestre, mentre è in Eccellenza Mohammed Laamane all’Arcetana.

