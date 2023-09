Cleanby, la start-up ’eco’ ha fatto strike

Una linea di prodotti di pulizia completamente ecologica, adatta a ogni tipo di superficie orizzontale e verticale, per rispettare la salute degli operatori e degli ambienti. Questa è, in poche parole, l’intuizione di Cleanby, start-up sassolese fondata da Alessandro Aratri nel dicembre 2019. "L’idea mi venne quasi per caso – racconta Aratri, amministratore delegato e ideatore della società – lavoravo per l’azienda di famiglia, specializzata da anni nel settore delle pelli e un giorno mi arrivò una chiamata dalla Corea del Sud: era un cliente importante che mi chiedeva se avessimo prodotti adatti a pulire la pelle dai segni lasciati a penna. Al tempo, stavo collaborando con l’Università di Modena e avevo tra le mani un composto a base acqua. Lo provai e tolse immediatamente il segno della biro senza danneggiare la pelle: stava nascendo Leatherby, il primo prodotto di una lunga serie ora disponibile nel catalogo di Cleanby". Nel giro di poco tempo Aratri testa diversi prodotti adatti a ogni tipo di superficie, trova l’entusiasmo di alcuni soci (Marcello Manicardi, Cosimo Damiano Bucci, Andrea Guidi) e avvia la start-up. Tuttavia, nonostante gli sforzi economici, il cammino è travagliato: passano pochi mesi e il lockdown mette l’azienda spalle al muro. A ciò si aggiunge un fattore imprevisto, come ammette lo stesso amministratore delegato: "Lavorare nel distretto non è facile. Inizialmente ci siamo concentrati sul settore ceramico, ma la concorrenza era molto forte. Siamo giunti a un momento di difficoltà tale per cui tutti i sacrifici sembravano vani e ci siamo concentrati su alcuni settori che richiedono prodotti estremamente ricercati: il primo è stato il Bowling. Abbiamo ideato Strikeby, una linea di prodotti capaci di pulire le palle da Bowling dall’olio che vi si deposita durante il gioco, rendendo così il tiro più agevole, senza danneggiare le palle stesse, che sono costose e delicate. Attualmente, siamo gli unici in Europa". Mano a mano, Cleanby si fa conoscere anche oltreoceano, negli Stati Uniti, dove il Bowling è uno sport praticato a livello altissimo. "Abbiamo investito molto in pubblicità negli Usa – spiega Aratri – oltre che nei brevetti e abbiamo ottenuto diversi successi: siamo stati riconosciuti ufficialmente dall’Usbc con la specifica Before&After, che attesta che i nostri prodotti sono ideali per il Bowling e ipoallergenici; inoltre, abbiamo avviato una partnership con una delle star di questo sport: Amleto Monacelli". L’altra linea, fiore all’occhiello di Cleanby, si chiama Poolby ed è riservata al biliardo: anche questo sport, infatti, richiede particolare attenzione nella pulizia, vista la fragilità dei materiali. Impegnata anche nell’inclusione sociale, Cleanby ha firmato da poco un contratto con la Concresco di Sassuolo: tutti i giovedì, infatti, diversi ragazzi con disabilità si recano in azienda per apprendere il processo di lavorazione dei composti, dalla fase iniziale all’imbottigliamento.

"Sfide per il futuro? Per essere completamente indipendenti – conclude Aratri – stiamo stanziando fondi per ricerca e sviluppo, al fine di produrre tutti i nostri composti in azienda, senza acquistare nulla da fuori".