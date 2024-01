Dal facchinaggio all’automazione. Servizi innovativi per ogni esigenza

Una realtà a tutto tondo quella che ricopre L’Operosa Spa, che si presenta sul mercato come Operatore unico nell’ambito dei servizi di Facility Management capace di soddisfare le esigenze articolate dei committenti, in campo sia pubblico sia privato, per la gestione di differenti e molteplici compiti. I servizi che fornisce la società, infatti, si concretizzano in specifici Know how, che si concentrano e sviluppano, a loro volta, in cinque grandi aree.

L’Operosa conta sul Soft Facility Management, che si occupa di pulizie civili e industriali e della sanificazione sanitaria e ospedaliera, così come della manutenzione delle aree verdi. Nella stessa divisione, anche la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, i servizi di portierato, facchinaggio e attività di supporto alla ristorazione e Be Green.

La seconda divisione, invece, porta il titolo di Sanicleaning & Disinfection Service, dedicata a quegli interventi di igiene, sanificazione e disinfezione ambientale che, specialmente in caso di emergenze sanitarie, permettono alle imprese di lavorare nelle condizioni di massima sicurezza igienica, nel rispetto delle norme di legge. Sono programmati, quindi, interventi di igiene, sanificazione e disinfezione ambientale per contrastare le emergenze sanitarie. Andando avanti con i servizi, c’è il Parking Service, che offre ai committenti privati e alle amministrazioni pubbliche sistemi integrati di gestione dei parcheggi, che includono il servizio di accertamento della sosta, la realizzazione della segnaletica, l’installazione dei dispositivi di pagamento, la riscossione e il rendiconto degli introiti. Poi, spazio a Hard Facility Management & Energy Service: affidandosi a L’Operosa, il cliente delega la responsabilità di questi interventi mantenendone il controllo, risparmiando costi, operando con flessibilità e contenendo i consumi energetici. L’ultima divisione è dedicata al Building, attraverso cui la società sviluppa soluzioni all’avanguardia per l’automazione degli edifici.