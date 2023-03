Uno sguardo all’estero La Tanzania accende i sapori africani con la chef Shula’s

Come la piazza di un borgo italiano, l’open space nasce per creare un punto d’incontro per raccontare i sapori, gli eventi e i protagonisti dei territori. Uno spazio di condivisione che vedrà alternarsi grandi protagonisti e territori amici. L’ospite d’onore della 31esima edizione di Tipicità festival, la Tanzania, la domenica pomeriggio accenderà il padiglione con i colori, la moda e le tradizioni africane, accompagnate da uno show cooking della chef Shula’s.

Dalle iconiche vedute del Serengeti viaggeremo fino alle riserie del veronese con il Signore dei Risotti, il grande Gabriele Ferron, un’icona mondiale, ambasciatore del riso Vialone Nano Veronese e grande amico di Tipicità.

Il viaggio dei sapori continua con un altro grande ritorno: i profumi di san Miniato narrati dallo chef Gilberto Rossi! Ovviamente spazio anche alle Marche con le meraviglie di Venarotta e i sapori selvaggi del Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi.

Per gli amanti delle sfide on the road lo chef Andrea De Carolis ha raccolto la sfida di racchiudere i sapori della ss77 in un piatto… dalla Marca di Camerino a Civitanova Marche. Ci sarà riuscito? Lo scopriremo insieme agli amici di Doppiatore marchigiano!

Giovanna Ruo Berchera, volto storico di Geo su Rai 3, valorizzerà la biodiversità marchigiana incontrando i custodi della Biodiversità di AMAP, mentre il sabato sera spazio all’happy hour di qualità con Gingarby, Grilli e i barmen di Confcommercio Marche Centrali per un’anteprima di “Explore and taste”.

E questa è solo una parte di quello che vi attende nell’open space, il cuore di Tipicità festival 2023!