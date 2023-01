Arrivano i grandi concerti Dopo Robbie Williams tanti altri big: Vasco, Morandi, Maneskin e Waters

di Francesco Moroni

L’anno è partito con il botto. Due date esclusive in Italia, all’Unipol Arena di Casalecchio, che hanno visto Robbie Williams festeggiare i 25 anni di carriera da solista in una doppia serata da sogno.

La stagione, però, è appena iniziata: con la speranza di vedere alle spalle le restrizioni legate al Covid una volta per tutte, Bologna si appresta ad entrare in un anno ricchissimo dal punto di vista dei concerti. Che i grandi show musicali in città siano qualcosa di consolidato, non è una novità, ma un cartellone così ricco e completo - complice anche quella stessa fuoriuscita dalla pandemia, che ha permesso di riorganizzare tour e date - forse non si era mai visto. Pop internazionale, rock d’altri tempi, hip hop per giovani e meno giovani, musica leggera e canzone italiana d’autore, più qualche altra sorpresa: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tanti i concerti in programma a febbraio tra club e locali, ma è da marzo che si comincia a fare sul serio: l’1 arriva infatti Ermal Meta all’EuropAuditorium. Il cantautore albanese naturalizzato italiano, vincitore del festival di Sanremo nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, porta sul palco del teatro i suoi più grandi successi e l’album ‘Tribù urbana’, pubblicato un anno fa.

E ancora Gio Evan (4 marzo), Dardust (8 marzo), Ron (9 marzo) e l’attesissimo show dei Maneskin all’Unipol Arena, il 16 marzo, freschi freschi di matrimonio a quattro per lanciare l’ultimo disco ‘Rush’.

Il 21 del mese, sempre all’Unipol Arena, è di casa Gianni Morandi, mentre Renato Zero arriva al palazzetto di Casalecchio il 25. I fan di Max Pezzali sono avvisati: doppio concerto il 28 e 29 marzo per celebrare i 30 anni di carriera dell’ex 883. Il 30 ci sono gli Eugenio in via di Gioia all’Estragon, poi Niccolò Fabi, Moda, Cristicchi.

Il 21 aprile la prima delle tre serate di Roger Waters all’Unipol Arena: l’ex Pink Floyd è una delle punte di diamante dell’intera stagione, tanto da aver aggiunto un’altra data prima di quelle già in programma il 28 e il 29. Poi Raf e Hans Zimmer (entrambi il 3 maggio), Baustelle (5 maggio), Lazza (6 maggio), Al Bano (9 maggio).

‘Headbangers’ e metallari convinti possono tirare un sospiro di sollievo: si parte con sua maestà Ozzy Osbourne il 12 maggio a Casalecchio, prima dei Judas Priest, sempre all’Unipol (il 12), e ancora gli Slipknot il 25 giugno e i Pantera il 2 luglio, con entrambi i gruppi all’Arena Joe Strummer del Parco Nord.

Ma l’estate parte all’insegna del ‘Komandante’: Vasco Rossi sarà in città per quattro date incredibili al Dall’Ara il 6, 7, 11 e 12 giugno. Anche Marco Mengoni si prenderà lo stadio con la sua voce unica, il primo luglio, così come Tiziano Ferro (11 luglio). Gli ultimi pezzi da 90 annunciati per la bella stagione sono i Placebo all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (14 luglio) e i Depeche Mode al Dall’Ara (16 luglio).

Un altro evento esclusivamente bolognese è il grande ritorno in Europa dei Blink-182 (6 ottobre all’Unipol Arena). Francesco Renga sul palco dell’EuropAuditorium il 26 ottobre, Giorgia su quello dell’Unipol il 24 novembre, si chiude con Max Gazzè il 13 e 14 dicembre al Duse. Per ora, ovviamente. Aspettando i festival estivi, le rassegne più contenute e tutti gli altri appuntamenti che sono pronti a portare, sotto le Torri, altri fantastici dodici mesi di musica.