Cineteca, l’eccellenza Duecentomila persone in piazza Maggiore per vedere i capolavori

di Francesco Moroni È stato ribattezzato "il più bello del mondo". Un’estate dopo l’altra, con il maxischermo a fare da specchio alla facciata della Basilica di San Petronio, il ‘Crescentone’ come tappeto rosso, le stelle come soffitto: il cinema in piazza Maggiore ha conquistato il cuore di tutti, in città, in Italia, nel mondo. Merito della Cineteca, che ogni anno è in grado di richiamare mostri sacri della settima arte per portarli direttamente ai piedi di Palazzo d’Accursio, con anteprime, dibattiti, restauri che danno ancora più valore ai capolavori. Soltanto lo scorso anno, 200mila gli spettatori del ’cinema più bello del mondo’: "Quando cominci un’avventura, speri che tutto vada bene, anche se in realtà non sei mai sicuro – aveva raccontato sulle pagine del Carlino Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca –. Il 2020 era stato un anno un po’ eroico, in cui eravamo riusciti a fare le proiezioni nonostante tutto: i dati dicevano 45mila spettatori. Nel 2021 siamo passati a 70mila spettatori, però gli straordinari 200mila del 2018 o del 2019 erano lontani e, siccome le sale non erano andate benissimo, il cinema sembrava un po’ scomparso… Invece l’edizione 2022 han detto, in maniera inequivocabile, che il desiderio di...