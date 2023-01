Due Torri ’da favola’ per i ciclisti La parola d’ordine è sostenibilità

Dalle piste ciclabili al servizio sharing. Bologna, anche in questo caso, si dimostra, una città all’avanguardia. Come conferma anche il sedicesimo rapporto di Euromobility che è stato presentato in occasione della 22esima edizione della Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la sesta Conferenza sui Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. Il rapporto in oggetto premia le azioni “sostenibili” messe in campo nelle città, come i sempre più diffusi sistemi di sharing, in particolare la quantità di auto, bici, scooter e monopattini a disposizione dei cittadini. E Bologna conquista il primo posto nella classifica delle città più sostenibili in termini di mobilità, seguita da Torino, Firenze e Milano. Dalla campagna di rilievi annuale effettuata nel settembre 2022 dalla società TPS - Transport Planning Service di Perugia per conto del Comune di Bologna emerge che i ciclisti sono in aumento anche nel 2022 a Bologna (fino al 6% in più sul 2021) con un vero e proprio boom per la Tangenziale delle Biciclette (+41% in Viale Pepoli, +27% in Filopanti e +25% in Silvani) e in altri punti della città: via San Donato +53%, Zanardi +30%, Casarini +26%. l dati dell’ultima campagna di rilievi e il report delle serie storiche ci restituiscono alcuni dati significativi. Questi i...