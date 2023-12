Il tennistavolo fa scuola, Pecchi e Gualdi nel gotha

E’ stato un anno speciale quello che si sta per concludere per il tennistavolo carpigiano. La società che ora partecipa ai campionati come Velosport Carpi ha infatti festeggiato i 40 anni di attività, nata nel 1983 da un gruppo di ragazzi che avevano già militato nelle giovanili dell’Universal Carpi negli anni ’70, guidato da Doriano Ascari, vero e proprio ’totem’ del club che ora ha sede nella palestra ’Vezzelli’ di via Don Minzoni e attuale giocatore della squadra che partecipa al campionato di D2, oltre che maestro per i nuovi allievi che si affacciano al tennistavolo. "Allora ci trovavamo presso la sala Arci di via Don Davide Albertario – racconta Massimo Marani, presidente del club e segretario regionale della Fitet – poi ci siamo trasferiti presso la Dorando Pietri, nei locali adiacenti a Radio Bruno dove abbiamo disputato il nostro primo campionato di D3. Eravamo una decina, ma a un certo punto gli spazi si sono ridotti e così da quasi un ventennio abbiamo messo le radici alla palestra ’Vezzelli’ che è la nostra sede attuale". Il boom dell’attività è arrivato negli anni ’90, con numerose squadre al via e quasi una trentina di tesserati che hanno portato in giro per l’Italia i colori carpigiani. "Con le squadre maschili siamo arrivati al massimo fino alla B2 maschile – prosegue Marani, che è stato giocatore anche alla Città dei Ragazzi di Modena prima di dedicarsi esclusivamente all’attività dirigenziale – mentre la B femminile ha toccato il suo punto più alto perdendo a Terni la finale dei playoff per salire in A2". Sono tanti gli atleti transitati per il tennistavolo Carpi che hanno giocato ad alti livelli. Attualmente il gotha è rappresentato dai due carpigiani doc Matteo Gualdi e Matteo Pecchi, entrambi militanti in Serie A2 dopo la "formazione" con il club carpigiano. Gualdi è figlio d’arte, visto che papà Andrea è ancora una delle colonne della squadra carpigiana di D2, e dopo aver vestito i colori della Villadoro ora milita a Reggio Emilia. Pecchi invece dopo l’ultima stagione all’Apuana Carrara ora difende i colori del Cascina Pisa. "Pecchi e Gualdi sono i due nostri fiori all’occhiello – ricorda Marani – che giustamente hanno trovato spazio in società più attrezzate, con impianti e staff di prim’ordine a livello nazionale. Noi due anni fa abbiamo vinto la C1 ma abbiamo rinunciato alla B2 per carenza di giocatori. Ora abbiamo la squadra di D2 che sta disputando un’ottima stagione, siamo terzi dopo 6 giornate, in corsa per la promozione in D1 che è l’obiettivo stagionale. Ma soprattutto abbiamo ampliato il gruppo degli amatori che si allenano con noi al martedì e al giovedì sera dalle 21,30. E dopo 2 anni di stop per via del Covid abbiamo ripreso con il corso pomeridiano del mercoledì dalle 16 alle 18 dedicato ai più giovani, seguiti sempre da Ascari, che sta lanciando i primi ragazzi ai vari tornei regionali giovanili". Oltre ad Ascari e Andrea Gualdi, la squadra del Velosport di D2 è composta anche da Pasquale Vitiello, Guido Borsari e da Isabella Guidotti. Per informazioni sui corsi si può contattare il presidente Marani al numero 3333808473.