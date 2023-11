Outlet del Vino, 900 etichette per tutti i palati

Tra vini e superalcolici si parla di oltre 900 etichette: per gli appassionati di enologia, Outlet del Vino di Carpi è una certezza. Il locale, che è attivo dal 2015 nel centro storico della città in via Gobetti 2, in pochi anni è diventato il punto di riferimento per tutti coloro che non vogliono bere in maniera convenzionale.

"Siamo un’enoteca pura – racconta Tommaso Stocchetti, collaboratore del locale – da noi il vino si compra, non si beve: per questo motivo siamo stati identificati come una valida alternativa alla grande distribuzione. Il segreto del nostro lavoro?

La ricerca. Studiamo le nuove mode e i trend: la nostra offerta spazia dai vini naturali ai rifermentati, senza dimenticare orange wines e vini ancestrali". Ciò che distingue Outlet del Vino dagli altri locali è, in particolare, la ricerca su biodinamico e vini francesi: delle circa novecento etichette, si parla di ben 100 champagne (in perenne crescita) e quasi 300 vini francesi, un terzo dei totali. "Cerchiamo di inserire vini prodotti con la biodinamica in tutti i nostri settori – le parole del collaboratore – lavorare al naturale crea una bevuta più fresca ed elegante. Ciò dipende dal fatto che, durante la vinificazione, il contatto chimico sia molto limitato. Ancora, un terzo delle nostre etichette proviene dalla Francia e sono particolarmente apprezzate per la loro ’eleganza’. Stiamo investendo molto su questo settore e, fino ad oggi, abbiamo ottenuto ottimi risultati".

Negli ultimi anni, il locale carpigiano ha aperto le porte anche al mondo della piccola distribuzione, anche se la maggior parte dei clienti arriva nel locale per farsi consigliare nelle scelte.

"Da un anno a questa parte – continua Stocchetti – stiamo rifornendo alcuni bar e ristoranti della zona. In ogni caso, grazie alla varietà, la qualità e la circolarità della nostra offerta molti clienti vengono da noi anche se non hanno particolare esperienza con il mondo dell’enologia, perché sanno che possono trovare buoni suggerimenti per acquistare vini e superalcolici di qualità.

Ad esempio – spiega –, tante persone che, dopo un invito a cena, non sanno cosa portare e non vogliono fare brutta figura, si rivolgono a noi per trovare buoni consigli e vini a temperatura".

La filosofia di Outlet del Vino nasce dalla genialità del titolare, Alberto Belloni.

"Grazie a un’azienda di import-export – spiega Belloni – vendo vini da più di quindici anni. Da otto anni a questa parte, ho deciso di entrare nell’universo del retail aprendo il negozio di Carpi e nei prossimi mesi ci sarà una seconda apertura in città, ampliamento del punto vendita di via Gobetti, e la prima apertura a Sassuolo.

Outlet del Vino nasce con l’idea di offrire una vasta scelta di etichette di alta qualità a prezzi concorrenziali.

Questa professione richiede grandi sacrifici e uno studio molto approfondito, in ogni caso, vedere clienti che tornano, soddisfatti, a trovarci è l’aspetto più appagante di questo lavoro".