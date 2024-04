Quiete, tanto verde e servizi vicino a casa

Una specie di ‘prolungamento’ di Carpi, circondato però dal verde e dalla quiete. San Marino è una frazione di 2000 abitanti, che dista appena 4 chilometri dal proprio comune, facilmente percorribili con l’apposita ciclabile. Un gioiellino che dunque coniuga la tranquillità della vita di frazione e la vicinanza alla città e a tutte le comodità. Chi vive e chi lavora a San Marino, concorda su un punto: "Qui si sta bene". Le attività commerciali si affacciano sulla via principale che attraversa la frazione, la strada statale 468 Motta, che collega Carpi alla bassa modenese e ferrarese. E qui si trova tutto…a portata di mano. Il primo approccio è con ‘Cilba Cafè’, che ha aperto qui da un paio d’anni, ‘trasformandosi’ dalla pizzeria-ristorante storico ‘Cilba’ di via Roosevelt a Carpi, in un locale ‘diurno’ per colazioni, pranzi veloci, aperitivi. Dietro al bancone ci sono sempre Monica Cavazza e la mamma Silvana, soprannominata appunto ‘Cilba’: loro hanno avviato l’attività di ristorazione 26 anni fa. Con loro il figlio e nipote Simone Lodi: "Qui a San Marino si sta bene, c’è movimento, siamo un punto di ritrovo sia per i ragazzi che per le signore che magari mentre fanno una passeggiata si fermano a prendere un caffè", prosegue Simone mentre saluta i clienti chiamandoli per nome. Si può trovare veramente di tutto da ‘Scooby Doo’, l’edicola-tabaccheria-cartolibreria-ricevitoria aperta nel 2000 e che oggi prevede tre soci: Angelo Riccardi, Fabio Carnevali e Claudia Ballabene. "Negli anni le vendite sono cambiate – afferma Fabio – ma non ci lamentiamo. Ho fatto in tempo a vedere bambini quelli che adesso sono diventati genitori e proseguono a venire da noi". "Siamo un punto di riferimento – prosegue Angelo – come il barbiere di una volta: per avere notizie si viene qui da noi! Abbiamo i clienti fidelizzati che vengono ogni giorno anche solo per fare due chiacchiere, ma anche tanti da fuori: la posizione di passaggio, sulla strada statale, certamente ci agevola. Vendiamo un po’ di tutto: ormai la classica tabaccheria che vende solo sigarette non può più esistere".

Il profumo della torta di mele messa in forno accarezza i clienti appena varcano la soglia del forno ‘San Marino’: nell’annesso laboratorio Silvia Ballestrazzi, da 28 anni titolare insieme al marito Cristian Guerzoni del forno – pasticceria, sta preparando le torte. Grembiule e cappellino giallo (come anche le due dipendenti), "cambiamo colore ogni giorno, ieri era fucsia, domani sarà verde", Silvia e Cristian (che già faceva il fornaio) hanno rilevato il forno storico esistente da oltre 50 anni, quando il titolare è andato in pensione.

"Abbiamo i nostri clienti del paese, ma vengono anche da Carpi, Rovereto, Mirandola, Cavezzo. Cosa piace di più? La stria morbida! Ma anche il pane, le ciambelle, le crostate, cui durante le festività aggiungiamo panettoni e colombe, sfornati ogni giorno".

La sua esperienza a San Marino nasce nel 2012, ed è legata al sisma: il negozio di bomboniere (e tanto altro) ‘I tuoi Ricordi’, di Emanuela Bortoli, prima era a Rovereto, "poi a causa del terremoto mi sono dovuta spostare e adesso…non mi muovo più perché qui a San Marino si sta molto bene! Tanti clienti di Rovereto mi chiedono ‘Quando torni?’, ma lo ammetto si lavora bene qui, la posizione è strategica, i colleghi commercianti sono deliziosi e i residenti della frazione mi hanno da subito accolta a braccia aperte". Bomboniere, ma anche tanta oggettistica per la casa, bigiotteria, articoli di regalo, "e adesso farò anche gli allestimenti floreali in quanto la nostra fiorista è andata in pensione – aggiunge Emanuela –. Questo lavoro mi piace tanto, mi consente di dare spazio alla mia creatività; ovvio, il commercio è cambiato in questi oltre 20 anni, specie ai giovani è necessario tramandare certe tradizioni come i festeggiamenti per alcune feste o cerimonie, e poi c’è la concorrenza dell’on line. Con altri colleghi della rete ‘Cuore Matto’ (che realizza bomboniere solidali) ci confrontiamo: alcuni hanno sperimentato l’e-commerce, ma non mi convince, io amo il rapporto diretto con i clienti, l’empatia, il dialogo contro l’individualismo imperante".

‘Il gelato non è un dolce ma un concetto di felicità’: questa la frase che accoglie i clienti della gelateria ventennale ‘L’Ora Glaciale’, di Francesca Garuti e Claudia Cernat. "Dalla pandemia le abitudini sono cambiate – racconta Francesca – c’è molto più asporto rispetto a prima. Il gusto più gettonato? Il cremino di pistacchio: ci chiamano per sapere se c’è e fare la scorta!". Fiori e verde ma anche amore per gli animali gli ingredienti di ‘Emporio Verde’ di Gianni Gavioli, Luca Carretti, Marco Savignano e Francesco Gargano. "Ho iniziato a lavorare qui 22 anni fa come dipendente – ricorda Gianni – poi quattro anni fa l’abbiamo rilevato. Questo è il momento dei fiori, della primavera, ma anche delle erbe aromatiche – spiega muovendosi in un tripudio di colore –. Francesco è anche tecnico fito e garantisce consulenze per la campagna. Tanti clienti si affidano ai nostri consigli, cosa piantare, in che vaso, quando seminare. Ora vediamo soprattutto gerani, surfinie e potunie (vaso da 14 cm) mentre le petunie hanno il vaso da 10 cm, è importante sapere anche queste differenze!".