Rizzoli, il riconoscimento di Newsweek Quinto ospedale ortopedico al mondo

È il quinto ospedale ortopedico al mondo nella graduatoria pubblicata dalla rivista statunitense Newsweek: l’Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, scala la classifica, era in ottava posizione nel 2021, e risulta anche al secondo posto in Europa e stabilmente al primo posto in Italia.

"È un riconoscimento dell’altissima specializzazione, della stretta integrazione tra assistenza e ricerca e dei costanti rapporti internazionali – spiega il direttore generale Anselmo Campagna (nella foto) –. Per i tumori muscoloscheletrici, l’ortopedia pediatrica e tutte le patologie ortopediche più complesse l’Istituto è punto di riferimento per cure innovative basate su ricerca di frontiera". Medicina rigenerativa, protesi personalizzate stampate in 3D, chirurgia robotica e ricostruzione bionica degli arti, radiologia interventistica per la cura di tumori sono alcuni degli ambiti con le migliori prospettive di sviluppo. "Al nostro fianco abbiamo ora anche la Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, che apre possibilità di nuovi progetti a un istituto pubblico come il Rizzoli. Nata da pochi mesi, la Fondazione è anche un’occasione per dare al territorio di Bologna un ulteriore legame con l’Istituto".

Il Rizzoli è anche Centro coordinatore della rete europea per le malattie rare ortopediche Ern Bond, e Unità dell’Ern Euracan, la rete per i tumori solidi. Le reti europee riuniscono strutture sanitarie di tutta Europa per affrontare patologie complesse o rare che richiedono cure altamente specializzate.