Torna la Notte Blu . Salto negli anni ’80

Out, ovvero Notte Blu a Sestola sabato 13 luglio con un’appendice la domenica 14. Un evento a tema, tutto su gli anni ’80, promossa dall’Associazione Sestola Mille Eventi, l’associazione dei commercianti sestolesi in collaborazione con l’ufficio turistico Iat e il Comune. Coinvolgerà l’intero centro del capoluogo, da corso Umberto e piazza Passerini. Ricco il programma, a iniziare dall’intrattenimento per i bambini curato da ‘Mariù Animazione’, che prevede giochi di una volta, fra i quali ‘Ruba bandiera,’ e giochi in legno. Il divertimento è assicurato. Alla sera, Radio Stella intratterrà in piazza Vittoria, mentre in piazza Passerini si esibiranno I Jump, poi dalle 24 a far divertire con tanta musica ci penserà un dj. Replica domenica con animazione e musica. Ci saranno i mercatini. La Notte Blu è anche gastronomia. È richiesto possibilmente abbigliamento anni ’80.

w.b.