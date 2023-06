"Nei piatti i consigli di nonna e... Masterchef"

di Marcello Benassi

Dal piccolo schermo, alla grande cucina: è in costante ascesa la carriera di Letizia Borri, chef carpigiana (nata a Modena, ma adottata dalla città dei Pio), divenuta nota grazie alla sua partecipazione alla trasmissione di Sky ’Masterchef 12’.

Classe ’96, Letizia Borri ha saputo affermarsi come una dei protagonisti dello show, in particolare grazie al suo originalissimo piatto thailandese ’La mia Patong’, che ha altresì spopolato sui social. Un vero astro nascente della gastronomia nostrana, la ventiseienne, che ora guarda grintosamente al proprio avvenire professionale, con una nuova avventura – in qualità di chef – nel locale di Carpi ’Buon Gusto’. Situato in via Remesina 224, il ristorante propone un ampio menù, che spazia dalla pasta fresca a piatti più esotici, in un originale connubio di sapori ed esperienze. "Non saprei definire il nostro piatto di punta – spiega Letizia Borri – in quanto ritengo che sia la clientela a operare la selezione. Cerco però di proporre abbinamenti interessanti, capaci di rivisitare la tradizione: mi viene in mente, in particolare, il nostro brasato, lasciato aromatizzare in una marinatura di caffè e salsa di soia".

Approdi gustativi nuovi, dunque, capaci di sintetizzare le esperienze di vita della loro ideatrice. "Ho sempre sentito dentro di me l’amore per la cucina – racconta la chef – nonostante il mio rapporto con il cibo sia stato, a tratti, conflittuale. La mia prima maestra è stata nonna Grazia, con la quale sono cresciuta: una donna forte, che mi ha trasmesso il senso del gusto e della convivialità". La passione per i fornelli è poi cresciuta insieme a Letizia, che ha intravisto nella buona tavola la possibilità di esprimere le proprie esperienze e i propri vissuti.

"Ho viaggiato tanto fra Europa e Asia – prosegue – costruendo un rapporto speciale con la Thailandia, dove la mia famiglia possiede una casa. Così, ho imparato a contaminare diverse tradizioni gastronomiche, creando sapori e piatti da proporre agli amici nel corso delle tante cene organizzate a casa mia".

La cucina come affare di famiglia, dunque, sebbene in un primo tempo non si sia imposta come lavoro principale della ventiseienne. "Ho svolto l’attività di operatrice socio sanitaria, studiando contemporaneamente infermieristica – ricorda Letizia Borri – impegnandomi, nel periodo del Covid, presso la terapia intensiva del Policlinico di Modena. Poi, è arrivato ‘Masterchef’ e da lì sono cambiate molte cose. È stata una palestra importantissima, ho imparato tanto, nonostante dal punto di vista emotivo sia stata dura: ad ora, mi posso dire molto soddisfatta, dato che a soli ventisei anni già mi trovo a guidare una cucina".

Non si adagia tuttavia sugli allori, Letizia, ma continua a lavorare quotidianamente per la realizzazione dei propri progetti.

"Ho tante idee – afferma – al momento sto scrivendo il nuovo menù di tapas per il locale dell’amico Lorenzo Scardovi, in apertura nelle prossime settimane. Ho il sogno di aprire un locale tutto mio e, ad oggi, è un traguardo molto vicino. Continuerò in ogni caso a impegnarmi e formarmi, questo non è che l’inizio".