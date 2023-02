Citroën C3, quando la citycar fa la differenza

Citroën C3 è perfetta per girare in città: compatta, spaziosa e accattivante

L’auto perfetta per girare in città è la Citroën C3, che dal suo lancio ha registrato numeri di vendite elevatissimi. Di lei colpiscono le forme compatte e la spaziosità, ma anche il design accattivante e caratterizzato dalle linee morbide. Impossibile non riconoscerla per le strade, soprattutto grazie alla banda e agli chevron cromati. Il modello può essere personalizzato con 97 combinazioni di colore, alle quali si aggiungono tre diversi design del tetto e tre tipi di interni, oltre ai nuovi cerchi.

Quello che colpisce di più una volta entrati nell’abitacolo è l’estremo comfort e l’abitabilità che difficilmente si trovano nelle tipiche vetture “da città”. Molto voluminoso è anche il bagagliaio con 300 litri di capacità. Estetica, ma anche sicurezza grazie al suo cofano alto e orizzontale e agli Airbump laterali che proteggono la carrozzeria. Attraverso i comandi ergonomici e numerose tecnologie, la Citroën C3 è dotata di ben 12 sistemi di guida assistita. Anche i viaggi più lunghi saranno vissuti comodamente sia per il guidatore che per i passeggeri, merito dei sedili Advanced Comfort dalle sedute ampie e generose. La Citroën C3 può essere arricchita da un'ampia selezione di accessori, come le barre sul tetto per trasportare materiali, i copricerchi e i nuovi tappetini. Numerosi, inoltre, i servizi connessi, come l’Assistance & SOS, il Citroën Connect Nav, per avere informazioni sulle condizioni del traffico o meteorologiche e il Citroën Connect Play con il Mirror Screen per accedere ai contenuti dello smartphone.