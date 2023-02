Hyundai Tucson, rivoluzione Made in Corea

L'autonomia solo elettrica di nuova Tucson è di 62 km in ciclo WLTP

Nuova Tucson Plug-in Hybrid è la storia di un grande successo. Un’auto che affianca le motorizzazioni mild-hybrid benzina e Diesel e full hybrid della Casa coreana. Nuova Tucson Plug-in Hybrid rappresenta dunque l’ideale completamento di una prestigiosa gamma, best seller del brand in Europa, che consente oggi la più ampia scelta di propulsori elettrificati della categoria.

Con un potente powertrain da 265 cv e una batteria agli ioni di polimeri di litio da 13,8 kWh, il Suv Hyundai garantisce un’autonomia a zero emissioni fino a 62 km (ciclo WLTP), numeri che certificano in modo inequivocabile l’eccezionalità di quest’auto tanto affidabile quanto innovativa, adatta a tutte le tipologie di guida. Nuova Tucson detta inoltre nuovi standard nel segmento dei Suv, grazie a un’incredibile dotazione di tecnologie smart tech all’avanguardia, connettività senza limiti e i più avanzati sistemi di guida assistita e sicurezza attiva. Una vera garanzia per chi sceglie il marchio Hyundai.