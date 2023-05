Hyundai Tucson, una scelta di design

Il Suv Tucson di Hyundai, si distingue principalmente per il suo design Sensuous Sportiness, un connubio di eleganza e robustezza. Il modello si presenta con una griglia parametrica dal design geometrico e cromatura scura, che si trasforma durante la guida grazie alle sofisticate luci LED nascoste. Questa tecnologia innovativa crea un effetto di gioielli incastonati quando le luci si accendono. Quando si spengono invece, la griglia ritorna al suo stato originale. L'attenzione per i dettagli estetici continua anche nella parte posteriore del veicolo, con ampi gruppi ottici a LED che si fondono con il design dinamico delle Parametric Hidden Light. Tra le nove diverse tonalità disponibili, tre sono inedite: Shimmering Silver, Amazon e Grey. Inoltre, è possibile optare per un tetto bicolore in Phantom Black o Dark Knight, offrendo ancora più possibilità di personalizzazione.