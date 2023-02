In Italia cresce il noleggio a lungo termine

La regione dove il noleggio è più diffuso è la Lombardia, seguita dal Lazio

Il noleggio a lungo termine è in rapida diffusione nel nostro Paese. Nel 2022, in Italia, questa soluzione d’acquisto è infatti cresciuta del 15,8% rispetto al 2021. È quanto emerge dall'analisi di UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri: rispetto a due anni fa, dove si erano registrati 533.535 contratti in 12 mesi, nell'anno da poco terminato ben 617.776 automobilisti italiani hanno deciso di affidarsi al noleggio a lungo termine.

Nello specifico, l'85,2% delle auto noleggiate è sempre appannaggio delle società, titolari di 526.606 contratti (+16,3% rispetto al 2021), mentre il 14,8% è a favore dei privati (+12,8% sull'anno precedente). Prevalgono le aziende non automotive, con il 67,9% del totale. La regione italiana dove la soluzione del noleggio a lungo termine è più diffusa è la Lombardia, dove viene firmato il 31,2% dei contratti, seguita da Lazio (13,9%) e Piemonte (13,3%). L'alimentazione preferita continua a essere il Diesel, scelto per via dei consumi più bassi. A utilizzare maggiormente le vetture a gasolio sono sempre le aziende non automotive (dove questa alimentazione raggiunge il 63,9% di quota), mentre nei motori a benzina prevalgono le società di noleggio a breve termine (39,5% di quota). I numeri fatti registrare delle auto elettriche non sono positivi in tal senso, soprattutto fra i privati: si va infatti dal 5,6% al 3,9%, fra le aziende non automotive dal 2,8% al 2,1%, e fra concessionari e Costruttori dal 24,6% al 16,2%.