La comodità della frenata rigenerativa

Sportivo ed efficiente, ma anche il primo della classe in fatto di eleganza, tecnologia e piacere di guida. Tutto questo è l’Honda ZR-V, il Suv dotato di sistema ibrido autoricaricabile che si posiziona tra HR-V e CR-V, garantendo la compattezza del primo e le prestazioni del secondo, grazie al sistema full hybrid autoricaricabile e:HEV da 184 cv, con motore 2 litri che ha debuttato sulla Civic, assicurando un eccellente equilibrio tra piacere ed efficienza. A differenza di un tradizionale mild hybrid, è in grado di garantire uno straordinario equilibrio tra efficienza nei consumi e piacere di guida, per soddisfare le esigenze della nuova generazione di guidatori attenti all'ambiente. ll sistema e:HEV Full Hybrid di Honda si ricarica durante la guida, grazie all'apporto della frenata rigenerativa. Non richiedendo alcun cavo esterno, permette di risparmiare il tempo e il fastidio di trovare una stazione di ricarica. Inoltre con un pieno genera appena 94 (g/km) di emissioni di CO2, senza mai rinunciare a comfort e piacere di guida.