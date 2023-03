Motorizzazioni: che numeri

DS 4 plug-in hybrid vanta una potenza combinata di 225 cv

Nella versione plug-in hybrid, DS 4 è provvista di un motore da 225 cv, con una potenza di 180 cv termici più 110 cv elettrici. Sono ben 54 i km di autonomia elettrica nel ciclo misto WLTP (AER combinato), con eccezionali tempi di ricarica (1 ora e 40 minuti per una ricarica al 100% su stazione di ricarica 32 A 7,4 kW). Nella variante benzina o Diesel, DS 4 è in grado di erogare una potenza da 130 a 225 cv. In termini di connettività, si è scelto di offrire di serie, già a partire dall’allestimento centrale Trocadero, soluzioni pensate per evitare che il conducente distolga lo sguardo dalla strada. Il DS Extended Head-Up Display offre un’esperienza visiva all’avanguardia e costituisce un primo passo verso la realtà aumentata, grazie a una nuova tecnologia immersiva che proietta direttamente sulla strada le informazioni.