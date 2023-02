Pagamento bollo 2023: le scadenze

L'importo varia in base all'età della vettura: più è anziana, più alta sarà la tassa

Anche nel 2023 gli italiani dovranno pagare il bollo, la tassa sul possesso che si versa una volta l’anno. La scadenza è generalmente fissata nei mesi di aprile, agosto e dicembre, con il pagamento da effettuare entro il mese successivo a quello della scadenza. Per chi invece acquista un’auto nuova, l’importo va pagato entro la fine del mese di immatricolazione.

L’entità della tassa da pagare cambia in base alla potenza espressa in kW e alla classe ambientale. Più l’auto è anziana, più alto sarà l’importo. Per le vetture classe Euro 4, Euro 5 e Euro 6, quindi immatricolate dal 2005 a oggi, si pagano 2,58 euro a kW fino a 100 kW e 3,87 euro per ogni kW che supera questa cifra. Invece, i modelli Euro 3 fanno pagare 2,70 e 4,05 euro, le Euro 2 2,80 e 4,20 euro, le Euro 1 2,90 e 4,35 euro e le Pre-Euro 3 e 4,5 euro. Le auto con potenza superiore ai 251 cv (185 kW) pagano invece il cosiddetto superbollo. Per pagare il bollo, basta recarsi alle poste, a un tabacchi convenzionato o a un’agenzia di pratiche auto.