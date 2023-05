Tra consumi, prestazioni e impatto ambientale: cosa offre il mercato?

In un’era in cui l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente ha assunto un’importanza sempre più grande, la scelta di un'auto dal consumo ridotto è diventata una priorità per molti acquirenti, che desiderano conciliare prestazioni di qualità con una maggiore sostenibilità. La ricerca di un modello che sia a basso consumo ma che non pecchi nelle sue performance richiede tempo e attenzione, ma con le informazioni giuste è possibile trovare il modello adatto alle proprie esigenze, anche in termini di efficienza. Nella categoria delle auto a benzina, la Volkswagen Polo si posiziona all'ultimo posto con un consumo medio di 4,2 litri per 100 chilometri. La Renault Clio, con il suo motore da 1.0 litri a tre cilindri, segue da vicino con un consumo medio di 4,1 litri per 100 chilometri. La Toyota Yaris Hybrid si aggiudica il primo posto tra le vetture a benzina con un consumo medio di soli 3,3 litri per 100 chilometri, grazie alla sua tecnologia ibrida. Passando alle vetture Diesel, la Skoda Fabia si posiziona al terzo posto con un consumo medio di 4,0 litri per 100 chilometri, mentre la Seat Ibiza segue con un consumo medio di 3,8 litri per 100 chilometri. La Kia Rio è al primo posto tra le vetture Diesel con un notevole consumo medio di soli 3,6 litri per 100 chilometri. Per quanto riguarda le vetture ibride e plug-in, la Mercedes GLC si distingue per la sua eccezionale efficienza con un consumo di soli 0,4 kWh per 100 chilometri, seguita dalla BMW Serie 2 e dalla BMW X1. Passando alle vetture completamente elettriche, la Fiat 500e si conferma come una delle più popolari in Europa nel primo trimestre del 2023, con un consumo di energia di 13 kWh per 100 chilometri. Subito dopo la Hyundai Ioniq 5 e la Dacia Spring con consumi rispettivi di 13,8 e 13,9 kWh per 100 chilometri. Infine, per coloro che preferiscono le auto con motore a gas GPL, la Dacia Sandero conquista il primo posto in questa categoria, superando la Renault Clio e la Capture.