Arriva il Giro d’Italia Un mese di eventi in attesa della tappa del 14 maggio

Meno di due settimane dopo la visita del presidente della Repubblica, il Cesenate sarà di nuovo sotto i riflettori nazionali per un altro grande evento molto atteso: il passaggio del Giro d’Italia. L’appuntamento è quello del 14 maggio con la tappa a cronometro da Savignano sul Rubicone a Cesena (zona Technogym). Il cronometro per il 176 atleti che rappresentano il gotha del ciclismo internazionale, a caccia della maglia rosa acciuffata nel 2022 dall’australiano Jai Hindley, scatterà alle 13 da piazza Borghesi. Ma a Savignano è già iniziato un mese di ‘preparazione’ ricco di eventi collaterali. Big e testimonial del ciclismo, come Francesco Moser, Davide Cassani, Cadel Evans e Luca Celli, giornalisti di primo piano come Giorgio Martino, volti dello spettacolo come Justine Mattera e tantissimi tra associazioni sportive e culturali locali e singoli cittadini, sono i protagonisti appuntamenti, spettacoli, performance sportive, ludiche, culturali che accompagneranno l’avvicinamento alla giornata del 14 maggio e andranno anche oltre.

Il programma è promosso dal Comitato locale di tappa, presieduto dal sindaco Filippo Giovannini, con la collaborazione operativa di Asd Nob, Not Only Bike, Daniele Tosi di Grip Dimension e Riccardo Marini di Total Training, ed è composto dai funzionari del settore Cultura e Sport e dell’ufficio tecnico del Comune di Savignano sul Rubicone, dalla Polizia Locale e dai rappresentanti delle associazioni locali. Le iniziative promosse dal Comitato locale di tappa si rendono possibili grazie a Dardari Multimedia Snc di Francesco e Marco Dardari, Romagna Shopping Valley, Sidermec, Camping Rubicone, McDonald’s, Romagna Banca, Ondaplast, Romagna Acque, Unica Reti, Finò, The Box Training, Società Agricola Guidi, Linea Sterile, Zanzani, Decor Style, Gruppo Ivas, Gruppo Ritmo, Nanni Ottavio, Cocif, Caseificio Pascoli, Uci Romagna, Paolo Paglierani Snc, La Legnami, Saida.

"Fotografia, storia e musica romagnola. Queste sono le nostre chiavi identitarie e le tre chiavi di lettura che ci accompagneranno nell’attesa della cronometro del 14 maggio e nei mesi successivi a questo straordinario evento sportivo – ha detto il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini -. Vogliamo viverlo insieme a tutta la città e al territorio dell’Unione Rubicone e Mare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo preparando per la volata finale con entusiasmo e passione; lasciatevi contagiare e godiamoci assieme l’energia che il Giro sta portando in città".

La storica frase di Giulio Cesare ’alea iacta est’ ha ispirato il logo ’Il giro è tratto’. Gli eventi sono stati inaugurati il 14 aprile, con l’accensione dei monumenti, in particolare si sono colorati di rosa il Ponte sul fiume Rubicone, la facciata del Comune e della Chiesa di Santa Lucia, in piazza Borghesi, l’opera del Maestro fabbro Davide Caprili, riproducente la mano con il dado, collocata sulla via Emilia Ovest, all’ingresso del Borgo San Rocco. La madrina dell’accensione è stata l’attrice show girl e atleta Justine Mattera insieme a Cadel Evans, pluripremiato atleta, vincitore del Tour de France 2011 e campione del mondo di ciclismo di strada nel 2009. I monumenti rimarranno accesi di rosa fino al 14 maggio.

Gli eventi sono proseguiti con l’incontro Francesco Moser intervistato da Giorgio Martino in piazza Borghesi. Il fine settimana del 6 e 7 maggio vedrà sulla ribalta le associazioni locali, sportive e culturali. Sabato 6 maggio per l’intera giornata sarà attivo il set fotografico di posa a cura dell’associazione Savignano Immagini, alla Vecchia Pescheria, in corso Vendemini 51. Da non perdere la mostra di mattoncini Lego a tema ciclismo dal titolo ‘Il Giro in mattocini’, a cura di Gigliola Giocattoli (Sala Allende, corso Vendemini 18) e la mostra fotografica sulla storia della Polisportiva Fiumicinese che sarà allestita in Corso Perticari, dove sarà visibile anche un’esposizione di biciclette storiche da collezioni di privati; questa mostra, in particolare sarà visitabile anche nel fine settimana successivo, sabato 13 e domenica 14 maggio. Nel pomeriggio di 6 maggio alle 15:30 appuntamento per i più piccoli con la ‘Pedalata dei bambini’, a cura di Savignano Eventi, con partenza da Piazza Borghesi.

Gli appuntamenti continueranno nel fine settimana della tappa, 13 e 14 maggio, contestualmente agli eventi ufficiali del 106esimo Giro d’Italia che avranno il loro cuore nel villaggio commerciale in piazza Giovanni XXIII e piazza Borghesi, dove sarà allestita la pedana di partenza. Il 18 maggio, a chiusura ideale di un lungo mese di amicizia e passione per le due ruote, sport che tradizionalmente si svolge immersi nella natura, saranno inaugurate quattro aree riforestate nei parchi cittadini. L’appuntamento è per giovedì 18 maggio insieme, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, anche ai giovani del Consiglio comunale dei ragazzi.

Tutti gli aggiornamenti e le eventuali, possibili, variazioni di programma, su Instagram e facebook SavignanoViva.

re.ce.