"Cene a km 0 e cooking class per i turisti"

Un’oasi immersa nelle campagne tra Soliera e Carpi, dove in un’atmosfera rilassata e in un ambiente curato, si può scegliere la sala interna, oppure in estate la veranda o il giardino, per un aperitivo, un pranzo o una cena in famiglia, durante la quale i bambini potranno conoscere gli animali della fattoria e scoprire tante curiosità. Fattoria Maria è una bellissima realtà, arrivata alla quinta generazione, gestita dalla famiglia Pacchioni: Emer, Anna e i loro figli Elisa ed Erico. Il nome Maria è stato scelto per fare un regalo alla mamma di Emer, la signora Maria. Una realtà che col tempo è cresciuta fino a diventare agrirestaurant nel 2006. Aprire il ristorante è stato quasi un passo naturale. Per Anna, cucinare per gli altri è sempre stato un piacere al punto da convincerla a lasciare il lavoro come maestra d’infanzia per realizzare il sogno, insieme al marito Emer: tornare alla campagna e portare avanti la fattoria dei suoceri. "In fattoria ognuno ha il suo ruolo, scelto secondo le proprie passioni – spiega Anna –. Io mi occupo del menu e della cucina, Emer è sommelier e Farm manager, nostra figlia Elisa è la pastry chef responsabile del menu dei dessert,...