Osteriola, da 70 anni la tradizione è servita

di Maria Silvia Cabri Una lunga strada che collega il centro della città alla zona industriale. Via Giovanni XXIII si pone tra viale Manzoni e via Guastalla e da sempre svolge un ruolo strategico per Carpi, sia a livello viabilistico che commerciale. Proprio ‘intorno’ a quest’ampia strada si è, infatti, negli anni sviluppato un vero e proprio quartiere, quello dell’"Osteriola". Il nome deriva dalla presenza, dagli anni Cinquanta, lungo l’allora strada bianca, di una ‘osteria’ che era trattoria, vendita di alimentari, bar e tabacchi. A fondarla sono stati nel 1951 i coniugi Dorando Martinelli e Isabella Magnanini: a lei è stata intestata la tabaccheria, ‘Magnanini’ che ancora esiste ai civici 103105. Una tradizione giunta alla terza generazione: alla fine degli anni Ottanta è subentrata la nuora Edda con il marito Gianfranco e dal 2008 con loro c’è il figlio Emanuele Martinelli. La ricevitoria a metà febbraio è stata ‘baciata’ dalla fortuna: un cliente con una schedina precompilata da 5 euro, si è portato a casa 4 milioni di euro con il Superelanotto. "Sono tanti i clienti che ogni giorno passano da noi – racconta Emanuele – . Speriamo che i soldi siano finiti a chi davvero ne aveva bisogno!". Altro...