Donare a enti e istituzioni culturali: un gesto generoso per il nostro futuro

Il 5X1000 è uno strumento prezioso che può fare la differenza, anche per il mondo della cultura italiana. Non richiede al donatore alcun esborso di denaro ed è facile da destinare. Con una semplice firma sulla propria dichiarazione dei redditi, dunque, è possibile garantire immediate e preziose risorse per la cura e la realizzazione di progetti ed iniziative culturali, eventi significativi per ogni paese. Inoltre, già da qualche anno, è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5X1000 della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. Si pensi, a tal proposito, a tutte quelle associazioni o attività che, quotidianamente, sul territorio italiano o internazionale, si occupano di offrire supporto aistituzioni come musei, gallerie d'arte, biblioteche o enti che sono in campo quotidianamente per la cultura.