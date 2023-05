Un contributo che può aiutare chi ha più bisogno

Una delle domande più frequenti che si pongono in molti in questo periodo dell’anno compilando la dichiarazione dei redditi è a chi si può devolvere il proprio 5x1000. In queste righe proveremo a rispondere a questo quesito, con alcune semplici e rapide indicazioni. Sono sette i riquadri che figurano sui modelli delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, sono anche sette le diverse categoria a cui devolvere il 5x1000. Possono beneficiarne tutti gli enti no profit operativi negli ambiti previsti e, nello specifico, a partire proprio dal 2023, agli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, incluse le cooperative sociali ma escluse le Imprese sociali di natura societaria. Il contributo può anche essere destinato al Comune di residenza che destinerà i fondi alle attività sociali; o ancora le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono un'attività di rilevante interesse sociale. Infine rappresenta una risorsa importante da donare anche ad enti pubblici, come Istituti universitari e di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e altri istituti sanitari pubblici con finalità di ricerca ad orientamento traslazionale o ad Istituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Ministero del Lavoro.