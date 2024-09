È ancora derby. Loreto e Bramante, i sogni delle due rivali

Alle spalle della Vuelle, due serie più sotto, sono Loreto e Bramante le squadre più titolate della città che calamitano l’attenzione degli appassionati.

Coach Ceccarelli vuole portare il club di Lorenzo Pizza in serie B nazionale: "Ci aspetta un campionato salito di livello rispetto all’anno scorso: sono salite di categoria formazioni ambiziose e quelle che non sono state promosse hanno voglia di ripresentarsi ai nastri di partenza per vincere il campionato: noi siamo tra queste". Sul roster: "Abbiamo mantenuto quattro senior dell’anno scorso, cinque giocatori con Cevolini diventato il decimo". Sugli obiettivi: "Ripartiamo carichi di energia dopo che il sogno promozione l’anno scorso è sfumato per soli due punti in finale. Abbiamo inserito due giocatori che l’anno scorso facevano la categoria superiore, Santucci e Aglio. Poi abbiamo inserito Gulini, giovane (2002) ma dalle grandi ambizioni personali e Lucio Delfino che sposta gli equilibri perché può coprire entrambi i ruoli di lungo, marcare anche i piccoli e soprattutto è una persona speciale. Importanti anche le conferme: oltre a Battisti, Cipriani e Tognacci, Broglia e Cevolini e il giovane Jareci". Sulle avversarie: "Ci sono squadre come Recanati che ha mantenuto il nucleo storico della promozione o Matelica che ha investito molto sul mercato e che vuole vincere il campionato. Il nostro girone è comunque molto equilibrato".

Mentre coach Nicolini presenta così il suo Bramante: "La squadra è stata quasi completamente confermata, i cambiamenti sono stati l’inserimento di Nicolò Rinaldi, giocatore con molta pericolosità offensiva e le uscite di Giampaoli, passato al Pisaurum e di Delfino, andato al Loreto. Riteniamo di avere un gruppo molto disponibile al lavoro quotidiano e questo è un elemento fondamentale per competere in un campionato così difficile". E aggiunge: "Dovremo trovare nuovi riferimenti e pensiamo che la voglia di continuare a migliorarsi sarà la chiave del nostro campionato per raggiungere l’obiettivo di mantenere la categoria, provando a conquistare la miglior posizione possibile". Sul campionato e le avversarie: "Un torneo il cui livello tecnico e fisico è aumentato e che sarà difficilissimo. Le squadre favorite alla vittoria finale sono Vigor Matelica e Loreto, ma si batteranno per i primi sei posti anche Ozzano, Porto Recanati, Roseto e Recanati; anche se ci sono altre squadre, compresa la nostra, che potrebbero recitare un ruolo da outsider".

Beatrice Terenzi