New PalaRiccione ottiene la certificazione Iso 20121 per eventi sostenibili

Un palazzo dei congressi sempre più sostenibile per un mercato che è sempre più attento a determinati temi. La New PalaRiccione sta ‘collezionando’ certificazioni. Dopo quelle Iso 14001 e Iso 9001 è arrivata anche la certificazione Iso 20121. Numeri a parte, dalla società parlano di un approccio "integrato alla sostenibilità: sociale, economica e ambientale". Per essere chiari, "con il termine sostenibilità si intende quella sociale, economica e ambientale. Ogni azione che viene intrapresa al PalaRiccione mira a ridurre gli impatti negativi e a promuovere pratiche che favoriscano un cambiamento positivo nel settore congressuale".

Vediamo come. In merito alla sostenibilità ambientale, la New Palariccione srl si impegna a ridurre l’impatto ambientale degli eventi attraverso l’adozione di allestitori attenti all’uso di materiali riciclati e riciclabili. Grazie al progetto Food for Good di Federcongressi&Eventi, New PalaRiccione srl si impegna a ridurre gli sprechi alimentari con la donazione del cibo in eccedenza dagli eventi a strutture benefiche locali, con l’obiettivo di attivare il recupero cibo nell’80% dei casi possibili entro il 2028. Inoltre, ogni evento segue attente pratiche per la gestione dei rifiuti, tra cui la raccolta differenziata e l’uso di erogatori d’acqua per minimizzare i rifiuti monouso. Altro aspetto è la sostenibilità sociale. La società promuove l’inclusione e la diversità, impegnandosi a garantire pari opportunità per tutti i dipendenti, rafforzando l’uguaglianza di genere. L’azienda si impegna a focalizzarsi sugli impatti che le attività umane hanno sulle comunità e sulla società nel suo complesso promuovendo opportunità di lavoro a cooperative sociali del territorio. Ed eccoci alla sostenibilità economica. New PalaRiccione punta alla sostenibilità economica attraverso una gestione finanziaria responsabile, mirata a ottimizzare l’utilizzo degli spazi. Nella gestione degli eventi viene supportata l’economia locale e promossa l’importanza di avvalersi di fornitori che rispettano i principi della sostenibilità.

Tornando alle azioni vi sono: la riduzione degli sprechi alimentari: la promozione della salute e il benessere dei partecipanti con attività di benessere fisico e mentale, come sessioni di training sulla spiaggia: favorire la parità di genere e l’inclusione sociale attraverso politiche di autostima per personale e fornitori, coinvolgendo donne e uomini in modo equo e aumentando la presenza di fornitori con certificazione; incentivare una crescita economica inclusiva e sostenibile, con un focus sulla promozione del territorio e l’incremento delle attività locali. "Con l’ottenimento della certificazione Iso 20121 – spiegano dalla società –, New PalaRiccione srl si conferma un protagonista della sostenibilità nel settore degli eventi".